Чотири прості способи видалити пестициди з фруктів і овочів

Збалансоване харчування передбачає щоденне вживання свіжих фруктів і овочів. Однак ці продукти можуть містити шкідливі пестициди.

Щоб очистити їх від цих речовин, не потрібно знімати шкірку, яка містить багато поживних речовин. Достатньо скористатися кількома простими порадами, пише видання SantePlus.

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Зазначається, що овочі та фрукти перед приготуванням чи вживанням варто гарно мити водою. Це найпростіший і найефективніший спосіб видалити більшість залишків пестицидів. Для ще більшої ефективності можна використовувати злегка підсолену воду.

Ефективніше мити фрукти та овочі, використовуючи харчову соду, яка є природним детергентом, що допомагає видалити пестициди з поверхні продуктів. Для цього можна приготувати пасту з харчової соди та води або замочити фрукти та овочі в розчині харчової соди та води.

Білий оцет також є ефективним засобом для видалення пестицидів. Для цього можна замочити фрукти та овочі в розчині білого оцту та води.

Використовуйте суміш харчової соди та лимона. Це ефективний засіб для видалення пестицидів. Для цього можна приготувати спрей з цих інгредієнтів і обприскати ним фрукти та овочі, а потім промити водою.

Сіль також допомагає видалити пестициди, фітосанітарні засоби та ґрунт з поверхні фруктів і овочів. Для цього можна просто посолити воду, в якій миєте фрукти та овочі.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете очистити фрукти та овочі від пестицидів без втрати поживних речовин. Це допоможе вам харчуватися здорово та безпечно.

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