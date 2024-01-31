Чотири ефективні способи очистити пригорілі сковорідки без хімії: потрібні всього лише сіль та фольга

Будь-який кухар знає, як легко можна спалити сковорідку, якщо забути її на плиті. Результатом є дно, вкрите чорним нальотом, який важко видалити.

Однак не варто викидати каструлю, адже її можна відновити, використовуючи прості та доступні засоби. Видання SantePlusMag надало 4 поради, які допоможуть вам відмити пригорілу сковорідку, однак це не стосується антипригарних кухонних "гаджетів".

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Крупна сіль і алюмінієва фольга – цей спосіб дозволяє видалити бруд, не пошкодивши поверхню. Для цього вам знадобиться столова ложка крупної солі й алюмінієва фольга. Насипте крупну сіль на дно каструлі й залиште на кілька хвилин. Потім сформуйте кулю з алюмінієвої фольги та натріть дно сковороди, особливо пригорілі частини. Промийте гарячою водою та натріть рідиною для миття посуду, а потім знову промийте.

Картопля і сіль – знадобиться розрізана навпіл сира картоплина і столова ложка крупної солі. Насипте крупну сіль на поверхню сковороди, потім круговими рухами натріть шматочок картоплі протягом 3 хвилин. Промийте, як зазвичай.

Харчова сода і лимон – знадобляться дві столові ложки соди і половина лимона. Насипте харчову соду на дно каструлі, потім половинкою лимона круговими рухами потріть забруднення. Залиште інгредієнтам діяти, потім вимийте як зазвичай.

Харчова сода і білий оцет – якщо пригорілі плями на сковороді важко видалити, скористайтеся цим ефективним дуетом для чищення. Налийте в каструлю склянку білого оцту, змішаного з половиною склянки води. Потім доведіть суміш до кипіння й полийте сковорідку, присипану содою. Залиште на 15 хвилин і протріть дно сковороди губкою.

Зверніть увагу, що ви також можете використовувати харчову соду та білий оцет окремо.

Як тільки ви спалили сковороду, дійте негайно, не чекаючи занадто довго, щоб легко відновити сковороду. Інакше обвуглені залишки сильніше прилипнуть до сковороди, і вам доведеться витратити більше енергії та часу, щоб їх видалити.

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