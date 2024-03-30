Чим замінити яйця у випічці: господині поділились корисними порадами

Ароматна, пишна паска – символ Великодня, що збирає за столом всю родину. Її приготування часто базується на рецептах, які передбачають використання яєць.

Але що робити, якщо з якихось причин яйця недоступні? Не варто засмучуватися! Ми поділимося секретами, чим можна замінити яйця у пасці, не впливаючи на її смак та пишність. Про це пише Shuba.

Чому яйця важливі у випічці?

Яйця виконують в тісті важливі функції:

Зв'язують інгредієнти: завдяки їм всі складові тримаються разом, формуючи однорідну структуру.

завдяки їм всі складові тримаються разом, формуючи однорідну структуру. Надають вологості: яйця роблять тісто еластичним, м'яким і приємним на смак.

яйця роблять тісто еластичним, м'яким і приємним на смак. Сприяють утворенню рум'яної скоринки: завдяки яйцям паска стає золотистою та апетитною.

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Чим можна замінити яйця у пасці?

Яблучне пюре: 65 г пюре без цукру замінить 1 яйце. Це чудовий варіант, якщо ви хочете додати пасці легкий фруктовий аромат. Пюре з банана: 65 г пюре також рівноцінне 1 яйцю. Паска з банановим пюре матиме трохи незвичайний смак, але водночас буде дуже ароматною. Для нейтрального смаку можна використовувати пюре з авокадо. Насіння: 1 ст. л. насіння (ч Chia, льону або конопель) змішати з 3 ст. л. води, дати набрякнути 10 хвилин. Ця суміш замінить 1 яйце і може надати пасці горіхового присмаку. Сода та оцет: 1 ст. л. соди погасити 1 ст. л. оцту. Ця реакція зробить тісто пишним і повітряним, замінюючи 1 яйце. Тофу: 60 г сиру тофу подрібнити й додати до тіста. Цей інгредієнт не має яскравого смаку, але може зробити паску трохи щільнішою. Йогурт: 60 г натурального йогурту без цукру та добавок замінить 1 яйце. Він зволожить тісто та склеїть всі інгредієнти. Горіхова паста: 30 г пасти з вологою кремовою текстурою (арахісова, мигдалева) додасть пасці горіхового аромату й водночас замінить 1 яйце.

Пам'ятайте, що при заміні яєць іншими інгредієнтами може трохи змінитися смак та текстура паски. Експериментуйте, знаходьте свою ідеальну альтернативу і насолоджуйтесь смачною домашньою випічкою!

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