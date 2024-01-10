Чим замінити розпушувач у випічці та як правильно його використовувати: поради господинь

Розпушувач - це важливий інгредієнт для випічки, який відповідає за утворення бульбашок повітря в тісті. Ці бульбашки повітря роблять випічку пишною та повітряною.

Про це пише Shuba.

Розпушувач - це суміш харчової соди, кислоти (зазвичай лимонної) та абсорбенту, такого як кукурудзяне борошно або крохмаль. Кислота реагує з харчовою содою при додаванні рідини, утворюючи вуглекислий газ, який і утворює бульбашки повітря.

Розпушувач має термін придатності, тому важливо перевіряти його перед використанням. Якщо термін придатності минув, розпушувач може не спрацювати, і випічка не підніметься.

Як використовувати розпушувач

Розпушувач зазвичай додають до сухих інгредієнтів, таких як борошно, цукор і сіль. Потім додають рідкі інгредієнти, такі як молоко, яйця та олія, і все ретельно перемішують.

Важливо швидко поставити тісто в духовку після замісу, щоб реакція розпушувача відбулася вчасно.

Як зберігати розпушувач

Розпушувач слід зберігати у герметичному контейнері у прохолодному сухому місці.

Як перевірити розпушувач

Щоб перевірити, чи діє розпушувач, покладіть половину чайної ложки в миску з гарячою водою. Якщо розпушувач почне пузиритися, він придатний для використання.

Рецепт домашнього розпушувача

Для приготування домашнього розпушувача змішайте половину чайної ложки лимонної кислоти та чверть чайної ложки харчової соди. Це еквівалент однієї чайної ложки розпушувача.

Також можна зробити розпушувач у пропорції 1:3:6, де 1 - лимонна кислота, 3 - сода, 6 - кукурудзяний крохмаль або борошно.

Домашній розпушувач додається до борошна, а не в готове тісто.

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Поради з використання розпушувача

Не додавайте розпушувач до гарячих рідин, оскільки це може призвести до передчасної реакції і втрат пишності випічки.

Якщо ви використовуєте розпушувач у рецепті, який вимагає яєць, не збивайте яйця занадто довго, оскільки це може спричинити розчинення розпушувача і втрати пишності випічки.

Якщо ви використовуєте розпушувач у рецепті, який вимагає олії, не розтопіть олію занадто сильно, оскільки це може призвести до розчинення розпушувача і втрати пишності випічки.

Нагадаємо, ми вже писали, навіщо додавати розпушувач для тіста під час прання одягу.

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