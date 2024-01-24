Чим замінити молоко в омлеті і якою вийде готова страва

Омлет – це смачний і простий у приготуванні сніданок, який люблять багато людей. Однак, щоб приготувати омлет, зазвичай використовується молоко. Але що робити, якщо молока немає?

Не хвилюйтеся, є кілька продуктів, які можна використовувати як заміну молока в омлеті, пише "Телеграф". Нижче наведено кілька варіантів.

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Вода – це найпростіший і найдоступніший варіант. Омлет з водою не буде мати молочної ніжності, але текстура вийде приємною та повітряною.

Вершкове масло надає омлету насиченого вершкового смаку. Перед додаванням масла в омлет його потрібно розтопити. Однак важливо, щоб масло не було дуже гарячим, інакше яйця можуть згорнутися.

Сметана також надає омлету насиченого смаку. У такий омлет можна додати соду на кінчику ножа. Кисла сметана погасить соду, і омлет буде неймовірно пишним та повітряним.

Рецепт омлету без молока

Інгредієнти:

2 яйця

1 столова ложка води або розтопленого вершкового масла або сметани

Сіль і перець за смаком

Приготування:

Збийте яйця з водою, маслом або сметаною, сіллю та перцем. Розігрійте сковороду на середньому вогні. Вилийте яєчну суміш на сковороду і готуйте, поки омлет не застигне, приблизно 2-3 хвилини з кожного боку. Подавайте омлет гарячим.

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