Чим замінити молоко в омлеті і якою вийде готова страва
З чим можна готувати омлет
Омлет – це смачний і простий у приготуванні сніданок, який люблять багато людей. Однак, щоб приготувати омлет, зазвичай використовується молоко. Але що робити, якщо молока немає?
Не хвилюйтеся, є кілька продуктів, які можна використовувати як заміну молока в омлеті, пише "Телеграф". Нижче наведено кілька варіантів.
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- Вода – це найпростіший і найдоступніший варіант. Омлет з водою не буде мати молочної ніжності, але текстура вийде приємною та повітряною.
- Вершкове масло надає омлету насиченого вершкового смаку. Перед додаванням масла в омлет його потрібно розтопити. Однак важливо, щоб масло не було дуже гарячим, інакше яйця можуть згорнутися.
- Сметана також надає омлету насиченого смаку. У такий омлет можна додати соду на кінчику ножа. Кисла сметана погасить соду, і омлет буде неймовірно пишним та повітряним.
Рецепт омлету без молока
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 1 столова ложка води або розтопленого вершкового масла або сметани
- Сіль і перець за смаком
Приготування:
- Збийте яйця з водою, маслом або сметаною, сіллю та перцем.
- Розігрійте сковороду на середньому вогні.
- Вилийте яєчну суміш на сковороду і готуйте, поки омлет не застигне, приблизно 2-3 хвилини з кожного боку.
- Подавайте омлет гарячим.
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