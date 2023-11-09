Чим вимити дзеркало у ванній, щоб воно не запотівало: корисний лайфхак

Як мити дзеркало у ванній кімнаті, щоб воно не запотіло

У світі господарювання, де існує безліч трюків та хитрощів для забезпечення чистоти вдома, іноді найнеочікуваніші рішення можуть виявитися найефективнішими. Одним з таких незвичних методів є використання шампуню для миття дзеркал.

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Навіщо такий крок, коли на ринку існують спеціальні засоби для миття скла? Виявляється, покупні засоби не завжди впораються із запотіванням дзеркал. Тут на допомогу приходить звичайний шампунь, пише prostoway.

Почніть, як і завжди, зі звичайного миття дзеркала, а потім вам знадобиться лише невелика кількість шампуню. Нанесіть його на м'яку ганчірку та обробіть поверхню дзеркала. За допомогою чистої серветки розітріть шампунь так, щоб не залишити розводів.

В результаті дзеркало не лише чисте, але й захищене від запотівання тонким і непомітним шаром шампуню. Це простий, але ефективний спосіб на декілька тижнів зберегти якість вашого відображення.

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