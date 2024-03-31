Чим вимити підлогу у ванній, щоб надовго прибрати неприємний запах

Як усунути поганий запах у ванній

Ванна кімната – це місце, де ми часто відчуваємо неприємні запахи. Це може бути пов'язано з різними причинами: пліснява, застояна вода, бруд.

Але не поспішайте купувати дорогі хімічні засоби! Існує простий та доступний лайфхак, який допоможе вам позбутися запаху та очистити підлогу, пишуть Патріоти України.

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Це дійсно ефективний та економний спосіб зробити вашу ванну кімнату чистою та свіжою! Чистота та свіжість вашої ванної кімнати – це запорука гарного настрою!

Вам знадобиться лише піна для гоління!

Як використовувати:

Нанесіть піну на забруднену ділянку підлоги. Залиште на кілька хвилин. Промийте водою.

Піна для гоління:

Видаляє неприємні запахи.

Очищає від бруду та плям.

Дезінфікує поверхню.

Не шкодить навколишньому середовищу.

P.S.

Перед використанням піни на новій поверхні перевірте її на невеликій ділянці.

Ви можете використовувати будь-яку піну для гоління, але краще вибрати ту, яка не має різкого запаху.

Для посилення ефекту можна додати до піни трохи харчової соди.

Нагадаємо, що UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

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