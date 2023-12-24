Чим змастити бокові дзеркала авто, щоб вони не запотівали: корисний лайфхак для водіїв
Зима – це час року, коли водії найбільше стикаються з проблемами видимості через бічні дзеркала. З одного боку, низькі температури можуть призвести до того, що дзеркало буде покрите льодом, а з іншого – відлига може викликати утворення великої кількості вологи.
Щоб покращити видимість через бічні дзеркала взимку, можна використовувати різні методи. Ось кілька порад від автомобільних експертів з сайту "Апостроф".
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- Використовуйте спеціальні засоби для догляду за дзеркалами. Такі засоби допомагають відштовхувати вологу і запобігають утворенню льоду.
- Протирайте бічні дзеркала регулярно. Це допоможе видалити накопичену вологу і бруд.
- Використовуйте зубну пасту. Зубна паста має водовідштовхувальні властивості, тому вона може допомогти покращити видимість через бічні дзеркала.
Щоб використовувати зубну пасту для догляду за бічними дзеркалами, необхідно:
- Очистити дзеркало від бруду і пилу.
- Нанести невелику кількість зубної пасти на дзеркало.
- Рівномірно розподілити зубну пасту по поверхні дзеркала.
- Видалити залишки зубної пасти сухою ганчіркою.
Завдяки цим порадам ви зможете забезпечити кращу видимість через бічні дзеркала взимку і підвищити безпеку водіння.
Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам доглядати за бічними дзеркалами взимку:
- Якщо на бічних дзеркалах утворився лід, не намагайтеся збити його руками. Це може пошкодити дзеркало. Краще використовувати спеціальний скребок для льоду.
- Якщо на бічних дзеркалах утворилася велика кількість вологи, можна використовувати фен для її висушування.
- Перед початком водіння переконайтеся, що бічні дзеркала чисті та не затуманені.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.
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