Чим підгодувати дині при зав‘язуванні плодів: поради городників

Диня - це не лише ласощі, але й джерело вітамінів та мікроелементів. Щоб отримати багатий урожай, важливо знати, як правильно вирощувати цю сонячну культуру. Про це пише tonature.

Висадка дині у відкритий грунт:

Підготовка ґрунту:

Обирайте сонячне місце, захищене від вітру.

Ґрунт має бути пухким, з нейтральною кислотністю.

Заздалегідь внесіть органічні добрива (перегній, компост).

Пересадка розсади:

Пересаджуйте диню у відкритий грунт після закінчення заморозків.

Оптимальна температура ґрунту - 18-20°C.

Розташуйте рослини на відстані 70-80 см один від одного.

Пересаджуйте диню разом із земляною грудкою, щоб не пошкодити кореневу систему.

Догляд за динею:

Полив:

Поливайте диню теплою водою вранці або ввечері.

Не допускайте пересихання ґрунту, але й не заливайте його.

У період дозрівання плодів полив скоротіть.

Розпушування:

Регулярно розпушуйте ґрунт навколо дині, щоб забезпечити доступ повітря до коренів.

Глибина розпушування - 5-10 см.

Підгортання:

Підгортайте диню після появи бічних пагонів.

Це допоможе зміцнити рослину і стимулювати утворення нових коренів.

Підживлення:

Підгодовуйте диню 3-4 рази за сезон.

Використовуйте комплексні мінеральні добрива або органічні добрива (наприклад, настій коров'ячого гною).

Формування:

Прищипіть головний стебель дині після появи 5-6 листків.

Це стимулює розгалуження рослини і утворення нових плодоносних пагонів.

Видаляйте слабкі та зайві пагони, щоб не загущати посадку.

Захист від шкідників та хвороб:

Регулярно оглядайте диню на наявність шкідників та хвороб.

При необхідності обробіть рослину інсектицидами або фунгіцидами.

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Збирання врожаю:

Збирайте диню, коли вона досягне зрілості.

Зріла диня має характерний аромат, а її шкірка стає жорсткою.

Зрізайте диню гострим ножем, залишаючи невеликий хвостик.

Зберігання дині:

Зберігайте диню в прохолодному, сухому місці.

Зріла диня може зберігатися до 2 тижнів.

Корисні поради:

Вирощуйте різні сорти дині, щоб отримати багатий урожай.

Використовуйте мульчування, щоб зберегти вологу в ґрунті та стримати ріст бур'янів.

Захищайте диню від птахів сітками або лякалами.

Вирощування дині - це нескладний процес, який може принести вам багато задоволення та користі.Дотримуючись цих порад, ви зможете отримати багатий урожай солодких та ароматних динь.

Нагадаємо, названо найкраще добриво для величезного врожаю кавунів.

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