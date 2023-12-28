Чим посипати сходи взимку, щоб не підсковзнутись: ефективний лайфхак

Як швидко прибрати лід та лід у дворі та сходах

Змінна погода в Україні часто призводить до утворення льоду на тротуарах, сходах та інших поверхнях. Це може бути небезпечно, оскільки підвищує ризик падіння та отримання травм.

Одним із ефективних способів боротьби з ожеледицею є використання кави. Про цей спосіб розповіли у виданні Патріоти України.

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Цей метод має кілька переваг:

Кава має кислотність, яка допомагає розтопити лід.

Кавова гуща створює тертя, що покращує зчеплення з поверхнею.

Цей метод є досить екологічно чистим.

Щоб використовувати каву для боротьби з ожеледицею, потрібно просто посипати залишки кави на очищену поверхню. Кавова гуща розтопить лід і створить шар, який покращить зчеплення з поверхнею.

Ось кілька порад щодо використання кави для боротьби з ожеледицею:

Використовуйте свіжу кавову гущу, оскільки вона має більшу кислотність.

Посипайте каву на чисту поверхню, щоб вона краще прилипала.

Якщо кава не розтопила весь лід, повторіть процедуру.

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