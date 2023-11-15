Чим полити грошове дерево, щоб воно зацвіло: поради досвідчених квітникарів

Досвідчені квіткарі знають, що іноді для того, щоб грошове дерево зацвіло, потрібен всього лише один несподіваний інгредієнт, який завжди під рукою – аспірин.

Багато років грошове дерево може стояти на підвіконні, не виражаючи своїх квітучих можливостей. Тепер дізнаємося про таємницю його розквіту. Про це пише prostoway.

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Процес стимуляції цвітіння грошового дерева виявляється легким завдяки ацетилсаліциловій кислоті, відомій як аспірин. Щоб впровадити цей метод, достатньо однієї таблетки або пігулки аспірину.

Рекомендується розчинити одну таблетку аспірину у літрі води і полити рослину. Важливо переконатися, що таблетка повністю розчинилася перед використанням. Зазначте, що 1 таблетка на літр води - це оптимальна пропорція для ефективного поливу.

Не лише коренева система, але і листя грошового дерева може бути оброблене розчином. Проте обприскування рекомендується проводити тільки в теплому приміщенні, а розчин повинен розпилюватися дрібними крапельками, немов туман.

Важливо дотримуватися обмежень використання цього методу, так як надмірне застосування може завдати шкоди рослині. Рекомендується використовувати розчин на основі аспірину не частіше трьох разів на місяць. Завдяки цьому простому та доступному методу грошове дерево може розквітнути, надаючи вам радість своєю красою.

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