Чим підживити плодові дерева навесні: досвідчені садівники назвали шість кращих добрив

Кожна рослина у вашому саду або городі потребує індивідуального підбору добрива, і це стосується також дерев. Важливо використовувати такі речовини, як попіл, компост, а також інші корисні мінерали для їх здорового росту.

Існує шість ключових добрив, які забезпечать вашим фруктовим деревам всі необхідні поживні речовини весною. Про це інформує "Апостроф".

Які добрива обрати для дерев

Весняне підживлення фруктових дерев може включати використання деревної золи як природного джерела поживних речовин, особливо для кислих ґрунтів, де вона допомагає нейтралізувати pH. Зазвичай, вона вноситься у кількості 100-150 грам на квадратний метр.

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У перший рік після висаджування дерев, рекомендується додавати азотні добрива, приблизно 10 грам на метр квадратний.

Починаючи з четвертого року життя дерева, важливо вносити фосфатні та калієві добрива, з розрахунком 10 грам фосфатних і 15 грам калієвих на квадратний метр, використовуючи їх при перекопуванні пристовбурних кіл.

Для органічного підживлення можна застосовувати пташиний послід, розведений у воді в пропорції 1 до 10-12, або гній, розведений у воді в пропорції 1 до 5, а також торф’яні компости.

Щодо мінеральних добрив, зазвичай використовують азотні (наприклад, карбамід або аміачну селітру), фосфорні (такі як суперфосфат) та калійні (калійна сіль або хлористий калій).

Позакореневі підживлення можна проводити після розвитку листя, використовуючи карбамід у концентрації 30 грам на 10 літрів води для одного дерева.

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