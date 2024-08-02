Чим підживити огірки у серпні: поради городників

Серпень – пік плодоношення огірків. Щоб зберегти високу врожайність і якість плодів, рослини потребують додаткового живлення. Про це пише Експерт.

Які добрива найкраще використовувати?

Органіка: Курячий послід, розведений водою, та компост забезпечать огірки збалансованим комплексом поживних речовин.

Курячий послід, розведений водою, та компост забезпечать огірки збалансованим комплексом поживних речовин. Мінерали: Азот стимулює ріст зеленої маси, фосфор зміцнює кореневу систему, а калій покращує смак плодів. Не забувайте про мікроелементи – бор та магній.

Важливі нюанси:

Регулярність: Підживлюйте огірки кожні 10-14 днів, чергуючи органіку та мінерали.

Підживлюйте огірки кожні 10-14 днів, чергуючи органіку та мінерали. Полив: Добрива вносьте після поливу, щоб уникнути опіків коренів.

Добрива вносьте після поливу, щоб уникнути опіків коренів. Час: Найкращий час для підживлення – ранок або вечір.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви забезпечите своїм огіркам все необхідне для рясного плодоношення.

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