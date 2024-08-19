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Соціум

Чим підживити болгарський перець у серпні щоб швидше ріс

Ціхоцька Марія

Чим підживити болгарський перець у серпні щоб швидше ріс
Перці вимагають правильної підживки

Серпень – пік плодоношення болгарського перцю. Щоб отримати максимальний урожай солодких і соковитих плодів, рослинам необхідне додаткове живлення. Азотні добрива допоможуть пришвидшити дозрівання перців і поліпшити їх смакові якості. Про це пише vsn.

Чому азот важливий для болгарського перцю в серпні?

  • Стимулювання росту плодів: Азот сприяє активному росту зеленої маси, що, в свою чергу, забезпечує рослину енергією для формування та дозрівання плодів.
  • Поліпшення смакових якостей: Азот впливає на накопичення цукрів у плодах, роблячи їх солодшими та смачнішими.
  • Збільшення врожайності: Регулярні підживлення азотними добривами допоможуть отримати більш рясний урожай.

Які добрива використовувати?

  • Азотні добрива: Сечовина, аміачна селітра – доступні та ефективні варіанти.
  • Комплексні добрива: Обирайте добрива з переважанням азоту.

Як проводити підживлення?

  1. Розчин: Приготуйте розчин добрива згідно з інструкцією на упаковці.
  2. Полив: Полийте рослини під корінь, уникаючи попадання розчину на листя.
  3. Частота підживлення: Підживлюйте перець кожні 10-14 днів.

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Важливі нюанси:

  • Не перестарайтеся з азотом: Надлишок азоту може призвести до активного росту зеленої маси на шкоду плодоношенню.
  • Зверніть увагу на погоду: У спекотну погоду поливайте рослини частіше і меншими порціями розчину.
  • Комбінуйте підживлення: Чергуйте кореневі підживлення з позакореневими обприскуваннями мікроелементами.

Поради досвідчених городників:

  • Для кращого засвоєння поживних речовин, розпушуйте грунт навколо рослин після кожного поливу.
  • Видаляйте бур’яни, оскільки вони конкурують з перцем за поживні речовини та вологу.
  • Захищайте рослини від шкідників та хвороб.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете виростити багатий урожай солодкого і смачного перцю.

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