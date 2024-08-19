Чим підживити болгарський перець у серпні щоб швидше ріс
Серпень – пік плодоношення болгарського перцю. Щоб отримати максимальний урожай солодких і соковитих плодів, рослинам необхідне додаткове живлення. Азотні добрива допоможуть пришвидшити дозрівання перців і поліпшити їх смакові якості. Про це пише vsn.
Чому азот важливий для болгарського перцю в серпні?
- Стимулювання росту плодів: Азот сприяє активному росту зеленої маси, що, в свою чергу, забезпечує рослину енергією для формування та дозрівання плодів.
- Поліпшення смакових якостей: Азот впливає на накопичення цукрів у плодах, роблячи їх солодшими та смачнішими.
- Збільшення врожайності: Регулярні підживлення азотними добривами допоможуть отримати більш рясний урожай.
Які добрива використовувати?
- Азотні добрива: Сечовина, аміачна селітра – доступні та ефективні варіанти.
- Комплексні добрива: Обирайте добрива з переважанням азоту.
Як проводити підживлення?
- Розчин: Приготуйте розчин добрива згідно з інструкцією на упаковці.
- Полив: Полийте рослини під корінь, уникаючи попадання розчину на листя.
- Частота підживлення: Підживлюйте перець кожні 10-14 днів.
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Важливі нюанси:
- Не перестарайтеся з азотом: Надлишок азоту може призвести до активного росту зеленої маси на шкоду плодоношенню.
- Зверніть увагу на погоду: У спекотну погоду поливайте рослини частіше і меншими порціями розчину.
- Комбінуйте підживлення: Чергуйте кореневі підживлення з позакореневими обприскуваннями мікроелементами.
Поради досвідчених городників:
- Для кращого засвоєння поживних речовин, розпушуйте грунт навколо рослин після кожного поливу.
- Видаляйте бур’яни, оскільки вони конкурують з перцем за поживні речовини та вологу.
- Захищайте рослини від шкідників та хвороб.
Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете виростити багатий урожай солодкого і смачного перцю.
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