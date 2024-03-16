Чим підживлювати лаванду, щоб пишно цвіла: поради садівників

Якщо ваша лаванда не радує пишними квітковими суцвіттями, це є ознакою того, що у догляді за нею допущено певні недоліки. Окрім правильної та своєчасної обрізки навесні, ця рослина потребує додаткового підживлення. Саме належне внесення поживних речовин є ключем до буйного цвітіння лаванди.

Розпочинати підгодовування варто з настанням весняного періоду і продовжувати цей процес до кінця літа. Втім, не варто хвилюватися про значні витрати на придбання добрив, адже ви можете самостійно приготувати їх з доступних інгредієнтів. Про це пише Super Express.

Достатньо просто полити лаванду натуральним розчином, і вона винагородить вас розкішним цвітінням з чудовим ароматом.

Рецепт домашнього підживлення для лаванди

Якщо ваша лаванда на ділянці в'яне і не квітне, це свідчить про нестачу поживних речовин. Наситити рослину необхідними елементами допоможе домашнє підживлення з хліба.

Читайте також: Додайте кавову гущу, щоб гортензії цвіли приголомшливим кольором: поради садівників

Покладіть розкришений хліб у велику банку та залийте водою. Додайте ложку цукру, що прискорить процес бродіння. Закрийте банку і залиште на 2 дні, після чого процідіть рідину, додайте до неї 2 столові ложки молока і ретельно перемішайте. Отриманим розчином поливайте рослину один раз на 2 тижні. Завжди робіть це ввечері після заходу сонця.

Такий простий і недорогий спосіб підгодовування лаванди природними інгредієнтами допоможе забезпечити її усіма необхідними поживними речовинами для пишного та ароматного цвітіння.

Нагадаємо, садівники назвали основну помилку, через яку лаванда засихає.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!