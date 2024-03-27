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Чим підживлювати лохину навесні, щоб отримати багатий врожай

Ігор Романько

Як удобрити лохину, щоб отримати великий урожай

Хочете ласувати соковитими та великими ягодами лохини зі свого саду? Тоді вам потрібно знати, як правильно її підживлювати!

Лохина – доволі вибаглива рослина. Їй не підходять звичайні добрива, адже вона потребує кислого середовища. Тому важливо знати, чим і коли її підживлювати, щоб отримати щедрий урожай, пишуть "Вікна".

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Завдяки правильному догляду та підживленню ваша лохина буде радувати вас рясним урожаєм смачних та корисних ягід

Коли починати підживлювати лохину:

  • Перше підживлення: в березні-квітні, коли бруньки набухають.
  • Друге підживлення: після цвітіння, у травні-червні.
  • Третє підживлення: після збору ягід, восени.

Чим підживлювати лохину:

Перше підживлення:

  • Азотовмісні добрива: сульфат амонію, нітроамофоска.

Друге підживлення:

  • Калійні та магнієві добрива: сульфат калію, сульфат магнію.

Третє підживлення:

  • Фосфорні та калійні добрива.

Важливі поради:

  • Перед підживленням лохину добре полийте.
  • Після підживлення замульчуйте ґрунт торфом, сосновими шишками, тирсою.
  • Не використовуйте попіл, послід, гній, перегній – вони роблять ґрунт лужним.

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