Чим підживлювати часник вдруге, щоб голівки виросли величезні: поради досвідчених городників

Кожен садівник прагне отримати максимальний урожай з своїх грядок. Існує багато секретів та лайфхаків, які допомагають досягти бажаного результату. Сьогодні ми поділимося з вами двома простими способами підживлення часнику, які допоможуть виростити великі та здорові головки.

Дотримуючись цих простих порад з сайту "Апостроф", ви зможете виростити часник з великими та здоровими головками, які порадують вас щедрим урожаєм.

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Перше підживлення:

Термін: 20 днів після посадки.

20 днів після посадки. Мета: Нарощування зеленої маси.

Нарощування зеленої маси. Добрива: Аміачна селітра - 20 г Магнію сульфат - 20 г

Як проводити: Розвести добрива у відрі води. Зробити навколо кожної рослини невелике заглиблення (5-7 см). Полити розчином.



Друге підживлення:

Термін: На стадії формування головки та кореневої системи.

На стадії формування головки та кореневої системи. Мета: Стимулювати ріст головки та кореневої системи.

Стимулювати ріст головки та кореневої системи. Добрива: Варіант 1: "Rost концентрат 5.5.5" - 25 мл "Байкал ЕМ" - 25-50 мл Сульфат магнію - 20 г Варіант 2: "Master 20.20.20" - 20 г Магнію сульфат - 15-20 г

Як проводити: Розвести добрива у відрі води. Зробити навколо кожної рослини невелике заглиблення (5-7 см). Полити розчином.



Важливо!

Не перегодовуйте часник добривами, адже це може негативно вплинути на його ріст.

Регулярно поливайте часник, especially during the period of active growth.

Своєчасно видаляйте бур'яни та розпушуйте ґрунт.

Нагадаємо, ми вже писали, що потрібно зробити з часником перед посадкою, щоб дав хороший врожай.

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