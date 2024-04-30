Чим підживлювати часник вдруге, щоб голівки виросли величезні: поради досвідчених городників
Кожен садівник прагне отримати максимальний урожай з своїх грядок. Існує багато секретів та лайфхаків, які допомагають досягти бажаного результату. Сьогодні ми поділимося з вами двома простими способами підживлення часнику, які допоможуть виростити великі та здорові головки.
Дотримуючись цих простих порад з сайту "Апостроф", ви зможете виростити часник з великими та здоровими головками, які порадують вас щедрим урожаєм.
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Перше підживлення:
- Термін: 20 днів після посадки.
- Мета: Нарощування зеленої маси.
- Добрива:
- Аміачна селітра - 20 г
- Магнію сульфат - 20 г
- Як проводити:
- Розвести добрива у відрі води.
- Зробити навколо кожної рослини невелике заглиблення (5-7 см).
- Полити розчином.
Друге підживлення:
- Термін: На стадії формування головки та кореневої системи.
- Мета: Стимулювати ріст головки та кореневої системи.
- Добрива:
- Варіант 1:
- "Rost концентрат 5.5.5" - 25 мл
- "Байкал ЕМ" - 25-50 мл
- Сульфат магнію - 20 г
- Варіант 2:
- "Master 20.20.20" - 20 г
- Магнію сульфат - 15-20 г
- Варіант 1:
- Як проводити:
- Розвести добрива у відрі води.
- Зробити навколо кожної рослини невелике заглиблення (5-7 см).
- Полити розчином.
Важливо!
- Не перегодовуйте часник добривами, адже це може негативно вплинути на його ріст.
- Регулярно поливайте часник, especially during the period of active growth.
- Своєчасно видаляйте бур'яни та розпушуйте ґрунт.
Нагадаємо, ми вже писали, що потрібно зробити з часником перед посадкою, щоб дав хороший врожай.
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