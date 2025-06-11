Чим отробити помідори, щоб захистити від фітофтори: городники дали дієву пораду

Вирощування помідорів — справа непроста, адже ця культура досить примхлива. Вона потребує багато сонця, а вологе середовище лише сприяє розвитку небезпечних хвороб, зокрема фітофторозу. Після затяжних дощів томати часто вкриваються бурими плямами й починають гнити.

Проте досвідчені городники поділилися дієвими засобами боротьби з фітофторою, які не потребують фінансових витрат. Про це пише sensatsiya.

Сольовий захист

Після дощу рекомендується обробити рослини сольовим розчином: розчиніть 1 склянку солі у відрі холодної води. Обприскування створить на листках тонку захисну плівку, яка не пропускає шкідливі мікроорганізми.

Часниковий настій

Подрібніть склянку часнику, залийте її відром води й залиште настоюватися на 10–12 годин. Потім процідіть і додайте 2 грами марганцівки. Отриманим розчином слід обприскати рослини. Часник має потужну протигрибкову дію, що ефективно знищує спори фітофторозу.

Молочно-йодний розчин

Змішайте 1 літр молока, 10 літрів води і 20 крапель йоду. Такий розчин не тільки запобігає розвитку грибкових хвороб, але й сприяє швидшому дозріванню плодів.

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Попіл і господарське мило

Ще один перевірений засіб — настій деревного попелу. Для приготування розчину візьміть склянку попелу, залийте її відром води, дайте настоятися, після чого процідіть і додайте 30 г натертого господарського мила. Цей засіб зміцнює імунітет рослини й створює додатковий бар’єр для хвороб.

Настій трутовика

100 г висушеного гриба-трутовика залийте 1 літром окропу, дайте настоятися, потім процідіть. Обробляйте рослини після дощу. Це природний засіб допомагає не лише у профілактиці фітофторозу, а й бореться з іншими грибковими інфекціями.

Нагадаємо, ми вже писали, як врятувати ослаблену розсаду огірків та помідорів.

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