Чим відрізняється пастеризоване молоко від звичайного: плюси та мінуси

Багато людей вважають, що ультрапастеризоване молоко краще звичайного, оскільки воно зберігається довше. Однак це не зовсім так.

Про це пише Радіотрек.

Ультрапастеризоване молоко проходить термічну обробку при температурі 135-150 градусів, що дозволяє вбити всі бактерії та збільшити термін зберігання до пів року. При цьому гинуть також корисні молочнокислі бактерії та руйнуються вітаміни С та B12.

Смак ультрапастеризованого молока також відрізняється від звичайного. Він більш нейтральний, оскільки при високій температурі втрачаються ароматичні речовини.

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Тому, вирішуючи, яке молоко купувати, потрібно враховувати свої потреби. Якщо вам важливо, щоб молоко зберігалося довго, то можна вибрати ультрапастеризоване. Однак якщо ви хочете отримати максимальну користь для здоров'я, то краще віддати перевагу пастеризованій або свіжому молоку.

Пастеризоване молоко

Пастеризоване молоко зберігається до двох тижнів. При пастеризації молоко нагрівають до 60-80 градусів, що знищує шкідливі бактерії, але зберігає корисні речовини. Смак пастеризованого молока більш насичений і ароматний.

Свіже молоко

Свіже молоко зберігається в холодильнику не більше трьох днів. Воно містить найбільшу кількість корисних речовин, оскільки не піддається термічній обробці. Смак свіжого молока найбагатший і найприємніший.

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