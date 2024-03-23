Чим обприскувати дерева навесні, щоб не нашкодити: садівники дали корисні поради
Сезон обрізки дерев та кущів у розпалі, а це значить, що час подумати про захист вашого саду від шкідників. Багато садівників-початківців не знають, які засоби використовувати для обприскування, тому ми поділимося корисними порадами.
Пам’ятайте, що різні шкідники потребують різних засобів. А також дотримуйтесь інструкцій, щоб не нашкодити дереву. Про це пише NewVoice.
Бордоська рідина:
- Змішайте 100 г мідного купоросу і 100 г вапна в 10 літрах води.
- Ефективний засіб проти грибкових захворювань.
Хімічні засоби:
- Перметрин, малатіон, карбарил та інші.
- Застосовуйте для боротьби з конкретними шкідниками.
- Дотримуйтесь правил безпеки при роботі з хімікатами.
Фунгіциди:
- Манкоцеб, фенбуконазол та інші.
- Захищають від грибкових захворювань.
- Використовуйте при виявленні ознак ураження.
Органічні речовини:
- Відвари часнику, перцю та інших рослин.
- Ефективні та безпечні для навколишнього середовища.
- Можна приготувати в домашніх умовах.
Пам'ятайте:
- Перед обприскуванням уважно прочитайте інструкцію до обраного засобу.
- Обробляйте дерева в захисному одязі та респіраторі.
- Не обприскуйте дерева під час цвітіння.
- Дотримуйтесь правил безпеки та санітарії.
Також читайте: Експерти назвали вісім гуманних способів позбутися від слимаків і равликів в саду навесні
Завдяки правильному догляду та обробці ваш сад буде здоровим і плодоносним.
Додаткові поради:
- Обприскуйте дерева вранці або ввечері, коли немає сонця.
- Рівномірно обприскуйте всі частини дерева, включаючи листя, кору та гілки.
- Повторюйте обприскування за потребою.
- Зберігайте хімічні засоби в недоступному для дітей місці.
Нагадаємо, експерти сказали, коли починати обприскувати дерева від шкідників.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!