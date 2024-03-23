Чим обприскувати дерева навесні, щоб не нашкодити: садівники дали корисні поради

Сезон обрізки дерев та кущів у розпалі, а це значить, що час подумати про захист вашого саду від шкідників. Багато садівників-початківців не знають, які засоби використовувати для обприскування, тому ми поділимося корисними порадами.

Пам’ятайте, що різні шкідники потребують різних засобів. А також дотримуйтесь інструкцій, щоб не нашкодити дереву. Про це пише NewVoice.

Бордоська рідина:

Змішайте 100 г мідного купоросу і 100 г вапна в 10 літрах води.

Ефективний засіб проти грибкових захворювань.

Хімічні засоби:

Перметрин, малатіон, карбарил та інші.

Застосовуйте для боротьби з конкретними шкідниками.

Дотримуйтесь правил безпеки при роботі з хімікатами.

Фунгіциди:

Манкоцеб, фенбуконазол та інші.

Захищають від грибкових захворювань.

Використовуйте при виявленні ознак ураження.

Органічні речовини:

Відвари часнику, перцю та інших рослин.

Ефективні та безпечні для навколишнього середовища.

Можна приготувати в домашніх умовах.

Пам'ятайте:

Перед обприскуванням уважно прочитайте інструкцію до обраного засобу.

Обробляйте дерева в захисному одязі та респіраторі.

Не обприскуйте дерева під час цвітіння.

Дотримуйтесь правил безпеки та санітарії.

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Завдяки правильному догляду та обробці ваш сад буде здоровим і плодоносним.

Додаткові поради:

Обприскуйте дерева вранці або ввечері, коли немає сонця.

Рівномірно обприскуйте всі частини дерева, включаючи листя, кору та гілки.

Повторюйте обприскування за потребою.

Зберігайте хімічні засоби в недоступному для дітей місці.

Нагадаємо, експерти сказали, коли починати обприскувати дерева від шкідників.

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