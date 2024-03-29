Чим обробити кущі смородини, щоб шкідники не зіпсували врожай

Як правильно доглядати за кущами смородини

Смородина – смачна і корисна ягода, але вона дуже чутлива до шкідників і хвороб. Тому важливо знати, як правильно обробити смородину навесні, щоб зберегти врожай.

Своєчасний та комплексний захист смородини – запорука здорового та якісного врожаю. Порадами поділились на сайті noviydoctor.com.

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Чому важливо обробляти смородину навесні?

Шкідники та збудники хвороб зимують під снігом і на гілках куща.

Навесні, коли бруньки ще не розкрилися, вони найбільш уразливі.

Своєчасна обробка допоможе захистити смородину від багатьох проблем.

Коли обробляти смородину навесні?

Першу обробку проводять до розпускання бруньок , коли сніг вже розтанув, а земля ще тверда.

проводять , коли сніг вже розтанув, а земля ще тверда. Другу обробку проводять перед цвітінням .

проводять . Третьому обробку можна провести після цвітіння.

Чим обробити смородину навесні?

Мідний або залізний купорос (5% розчин) - ефективний засіб проти іржі, махровості, сірої гнилі та інших хвороб.

- ефективний засіб проти іржі, махровості, сірої гнилі та інших хвороб. Бордоська рідина (1% розчин) - широко використовується для боротьби з грибковими захворюваннями.

- широко використовується для боротьби з грибковими захворюваннями. Топаз – препарат з широким спектром дії, захищає від хвороб і шкідників.

Народні методи:

Розчин золи: 100 г золи на 1 л води, настояти 3 доби, процідити, розвести з водою (3 л) і обробити кущі.

Як правильно обробляти смородину?

Ретельно обприскуйте всі частини куща, приділяючи увагу нижній стороні листя.

Не обробляйте смородину в спекотну або вітряну погоду.

Дотримуйтесь інструкцій при використанні хімічних препаратів.

Для кращого ефекту поєднуйте різні методи захисту.

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