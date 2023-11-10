Чим натерти орхідею, аби вона 'ожила': простий спосіб з алое

Завдяки правильному догляду за орхідеями ці рослини будуть гарно розвиватися та довго квітнути. Щоб допомогти їм у цьому, можна скористатися доступним способом – використати сік алое вера.

Алое вера, сукулентна рослина з м’ясистим листям, що містить прозорий гель, відома своїми лікувальними властивостями. Природні поживні речовини, присутні в алое вера, такі як азот, фосфор і калій, роблять його чудовим природним добривом.

Гель алое також допомагає кондиціонувати ґрунт, покращуючи його структуру, утримуючи вологу та сприяючи аерації, створюючи здорове середовище для росту рослин, пише видання yourfabhouse.com.

Алое віра також містить природні інсектициди, які можуть допомогти відлякати шкідників і зменшити потребу в шкідливих пестицидах. Крім того, гель може полегшити сонячні опіки рослин і діяти як природний гормон укорінення, сприяючи росту коренів у живців.

Читайте також: Орхідеї будуть квітнути довго та рясно: просто потріть та полийте цим засобом (відео)

За даними видання, ця рослина містить природні гормони укорінення, які можуть сприяти росту коренів у живців. Нанесення гелю алое вера на основу живця перед посадкою може допомогти стимулювати розвиток коренів і збільшити шанси на успішне вкорінення.

Оскільки сік алое вера містить багато води, то може допомогти зволожити коріння орхідеї. Це важливо, тому що поливати орхідеї потрібно обережно – надлишок води може призвести до загнивання коренів, а нестача – до висихання коренів.

Тому використання соку алое вера в суміші для орхідей може допомогти підтримувати рівномірно вологий ґрунт і запобігти пересихання коренів.

Алое віра містить різноманітні поживні речовини, які можуть принести користь орхідеям. Ці поживні речовини включають вітаміни, мінерали та амінокислоти.

Фахівці радять взяти один лист алое та розрізати його навпіл і соком протерти листя з обох боків й пагони орхідей. Для поливу використовують настоянку з листя алое. Потрібно подрібнити два-три листка алое та залити літром відстояної води. Поставте суміш на добу у темне місце, потім процідіть й підливайте отриманий розчин до коріння орхідей.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!