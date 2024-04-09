Чим і коли обробляти плодові дерева від шкідників і хвороб в квітні
Як правильно захистити плодові дерева від шкідників та хвороб
Хочете, щоб ваш сад був здоровим і врожайним? Необхідно вчасно проводити його обробку від шкідників і хвороб, особливо в період росту дерев.
Дотримуйтесь цих порад з сайту gordonua.com, і ваш сад буде радувати вас щедрим урожаєм. Перед використанням будь-якого препарату уважно прочитайте інструкцію.
Також читайте: Експерти назвали вісім гуманних способів позбутися від слимаків і равликів в саду навесні
Коли і чим обробляти сад навесні?
- Перше оброблення проводять по зеленому конусу до початку цвітіння.
- Автор YouTube-каналу "Корисне TV" рекомендує використовувати бакову суміш з фунгіциду "Хорус" та інсектициду "Актара".
- "Хорус" захищає від парші, борошнистої роси, моніліозу, а "Актара" - від квітоїду, попелиці та інших шкідників.
Як приготувати бакову суміш:
- Окремо розведіть препарати згідно з інструкцією.
- Змішайте концентрати в ємності з 10 л теплої води.
- Ретельно перемішайте.
Важливо!
- Обробляйте сад в респіраторі, рукавичках і чоботях.
- Звертайте увагу на напрямок вітру.
- Не затягуйте з обробкою.
P.S.
- Замість "Хорусу" можна використовувати інші фунгіциди, наприклад, "Скор", "Стробі", "Максим".
- Замість "Актари" можна використовувати інші інсектициди, наприклад, "Біотлін", "Децис", "Конфідор".
Нагадаємо, експерти сказали, коли починати обприскувати дерева від шкідників.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!