Чим дешево утеплити старі вікна взимку: прості поради

Як бюджетно утеплити старі віконні рами без поролону

З настанням холодів багато людей починають задумуватися, як ефективно утеплити вікна в своєму будинку чи квартирі для зменшення втрат тепла та, відповідно, скорочення розмірів платежів за опалення. Існує численні способи та поради щодо самостійного утеплення вікон.

Важливо відзначити, що утеплювати можна не лише дерев'яні, а й пластикові вікна. У виданні УНІАН розглянули деякі доступні та ефективні способи, як дешево утеплити вікна.

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Використання поролону, вати та паперу або скотчу: Найпоширенішими методами утеплення залишаються поролон, вата, папір або газети, та скотч. Поролон або вата вставляються в щілини, а поверхня прикривається скотчем. Іноді використовується змочений у воді папір, який також закріплюється скотчем. Недоліком цього методу може бути забруднення рами милом чи відлущення фарби за участю скотчу. Застосування розплавленого парафіну: Ще одним методом є заливання щілин вікна розплавленим парафіном за допомогою шприца. Якщо щілини значні, їх можна попередньо заповнити поролоном або тканиною. Використання ущільнювачів та силіконового герметика: Більш сучасними методами є використання ущільнювачів або силіконового герметика. Перед клеєнням необхідно підготувати поверхню, очистивши її від бруду та знежиривши. Ущільнювачі вирізаються під кутом 45 градусів та клеяться на вікно. Силіконовий герметик використовується для нерухомих частин вікна.

Варто відзначити, що утеплення дерев'яних вікон є необхідним, особливо для старих радянських конструкцій. Сучасні дерев'яні рами утримують тепло добре і, як правило, не потребують додаткового утеплення.

Вибір методу залежить від індивідуальних вподобань та стану віконної конструкції. Незважаючи на обраний спосіб, правильне утеплення вікон допомагає зберегти комфорт та зменшити витрати на опалення.

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