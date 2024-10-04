Чого чекати від Молодого місяця у жовтні: астрологи розповіли про важливі зміни

Другий осінній місяць несе з собою першу важливу астрологічну подію – Молодий Місяць, завдяки якому ви можете укласти нове партнерство, союз чи зобов’язання. Гороскоп говорить, що одночасно перед вами відкриваються нові і великі можливості для життя.

Молодий місяць у жовтні вимагатиме надзвичайного рівня чесності, щоб успішно відкрити нові можливості. Токсичні або складні стосунки виснажують вашу енергію, і ви повинні спробувати покінчити з ними або вирішити їх на свою користь, пише Оdzadu .

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Чого ще можна очікувати від цієї астрологічної події

Ця астрологічна подія говорить про поліпшення наших відносин, в тому числі і відносин з собою. Це зроблено для того, щоб ви могли внести здорові зміни, тому постарайтеся якомога більше.

Адже Молодий місяць може відображати речі у вас такими, якими вони є. Мир і любов можуть бути не такими інтенсивними, як вам би хотілося.

Буде потрібно внести багато змін, які розкажуть про те, як ви поводитеся не тільки по відношенню до себе, але і до свого найближчого оточення. Незалежно від того, готові ви до цього чи ні, може настати момент, коли ви повинні сісти з тими, хто вам небайдужий, і поговорити про все, що вас турбує.

Також астрологи радять бути чесними, наполегливими та слухати те, що вам говорять інші. Встановіть свої межі, які також є певною формою спілкування.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли, які знаки зодіаку поводяться, як принцеси.

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