Чай для схуднення: нічого робити не треба, п'єш і худнеш. Але чи худнеш?

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Чай для схуднення - дуже цікава штука. Нічого робити не треба, п'єш і худнеш. Але чи худнеш?

Сьогодні не тільки аптеки, але й інтернет дають безліч пропозицій. На упаковках розписані властивості чаю для схуднення та обіцянки виробників про самостійне спалюванні жирів вже після декількох чашок цього "чудо-чаю". Такій рекламі довіряти не варто, вона досить сумнівна.

Насправді, невірно вважати такі чаї засобами, що забезпечують схуднення. Помилка багатьох саме в тому, що на ці чаї покладають надії, вважаючи їх панацеєю від зайвих кілограмів. Крім того в пакетованих чаях для схуднення досить часто можна виявити ненатуральні компоненти.

Що робить чай для схуднення? Він має сечогінну або проносну дію. А іноді і обидва дії відразу. Приймаючи цей чай протягом декількох днів, замість схуднення ви можете заробити проблеми з травленням.

У результаті використання такого засобу ви виведете з організму частину води і очистити кишечник. І ваги покажуть ваше "схуднення" на кілька кг і на кілька днів.

Звісно ж, ви хочете позбутися від жирових відкладень. Але вони, на жаль, так не пройдуть. А вода повернеться так само швидко, як і зникла. Якщо говорити безпосередньо про розщеплення жиру, то такі чаї "працюють" так само, як чиста вода.

Потрібно зрозуміти одну просту істину - нормалізація ваги це цілий комплекс дій, що включає правильне збалансоване харчування, а також фізичні вправи для формування стрункої і підтягнутої фігури. Тільки разом вони гарантують поліпшення здоров'я та якості життя. Це копітка робота над собою. Ніяк інакше.

Прийом одного чаю для схуднення не вирішить проблему.

Тренуйтеся, харчуйтеся правильно. Будьте красиві та здорові!