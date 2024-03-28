Швидка та ситна вечеря на всю родину: як приготувати ліниві пиріжки

Як зробити ліниві пиріжки з різними начинками

Хто не любить сирні пиріжки? Але іноді на їх приготування просто немає часу. Ось тут на допомогу приходять ліниві сирні пиріжки! Готуються вони дуже швидко і просто.

На сайті noviydoctor.com поділились рецептом базових лінивих сирних пиріжків. Подавайте пиріжки гарячими зі сметаною, соусом або просто так.

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Інгредієнти:

1 склянка кефіру або йогурту

1 яйце

2 склянки борошна

1 чайна ложка соди

1/2 чайної ложки солі

200 г сиру (будь-якого)

Приготування:

Змішайте кефір або йогурт з яйцем. Додайте борошно, сіль і соду, замісіть тісто. Сир натріть на тертці або наріжте дрібними кубиками. З тіста зробіть кульки, розкачайте їх в коржики. На кожен коржик покладіть начинку, защипніть краї. Обсмажте пиріжки на сковороді з олією до золотистого кольору.

А які начинки для лінивих сирних пиріжків любите ви?

Ось кілька ідей:

Фрукти (яблука, груші, банани)

Ягоди (малина, чорниця, полуниця)

Сухофрукти (родзинки, курага)

Зелень (кріп, петрушка)

М'ясо (відварна курка, шинка)

Гриби

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