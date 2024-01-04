Швидкий та ситний обід: Як приготувати фунчозу з м'ясом або грибами
Фунчоза – це популярна страва азійської кухні, яка виготовляється з тонкої рисової локшини. Вона має нейтральний смак, тому добре поєднується з різними інгредієнтами, такими як м'ясо, овочі, гриби.
Цікавим варіантом обіду по-азійськи, що сподобається кожному члену родини, поділились на сайті espreso.tv. У цій статті ви знайдете два простих і водночас смачних рецепти, які допоможуть урізноманітнити ваш раціон.
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Фунчоза з м'ясом та овочами
Для приготування цієї страви вам знадобляться такі інгредієнти:
- 300 г м'яса (яловичина, свинина, курка)
- 1 упаковка фунчози
- 1 помідор
- 1 цибуля
- 3 солодких перцю
- 1 морква
- 4 зубчики часнику
- 1 пучок кінзи
- 3 ст. л. оцту
- 3 ст. л. соєвого соусу
- 100 мл соняшникової олії
- спеції за смаком
Приготування:
- Фунчозу залити окропом і залишити на 15 хвилин. Потім промити холодною водою і перекласти на друшляк.
- Огірки нарізати соломкою, а очищену моркву натираємо на тертці для моркви по-корейськи. Змішуємо овочі в окремій посудині, додаємо сіль, цукор і залишаємо на 20 хвилин.
- М'ясо нарізаємо соломкою. Ставимо пательню з олією на вогонь і смажимо м'ясо до готовності. Потім додаємо соєвий соус, нарізані півкільцями цибулю та перець. Коли овочі трохи підсмажаться, вимикаємо вогонь.
- До м'яса додаємо промариновану моркву з огірком і нарізані соломкою помідори, кінзу. Потім перекладаємо фунчозу, додаємо спеції та вичавлюємо часник.
- В іншій сковорідці добре розігріваємо олію. Переливаємо її в сковорідку з фунчозою та овочами. Додаємо оцет, добре перемішуємо та куштуємо на смак, якщо потрібно, додаємо сіль. Накриваємо кришкою та залишаємо настоятися на 15-20 хвилин.
Фунчоза з грибами та м'ясом
Для приготування цієї страви вам знадобляться такі інгредієнти:
- 200 г фунчози
- 350 г яловичини
- 1 цибуля
- 1 морква
- 5 зубчиків часнику
- 2 солодких перцю
- 300 г печериць
- 4 ст. л. соєвого соусу
- 1 ст. л. кунжутної олії
- 2-3 ст. л. соняшникової олії
- спеції за смаком
Приготування:
- Гриби очищаємо та нарізаємо пластинками. Часник вичавлюємо або нарізаємо дрібно за допомогою ножа. М'ясо нарізаємо соломкою.
- В посудину викладаємо підготовлені інгредієнти: м'ясо, половину нарізаних грибів, дві столові ложки часнику. Додаємо соєвий соус та кунжутну олію. Все добре перемішуємо та відправляємо в холодильник маринуватись.
- Цибулю, моркву та солодкий перець очищаємо, нарізаємо соломкою.
- Каструлю з водою ставимо на вогонь. Після закипання додаємо фунчозу. Варимо на середньому вогні 6 хвилин. Промиваємо холодною водою та викладаємо на друшляк.
- У сковорідку наливаємо соняшникову олію, добре розігріваємо. Смажимо спочатку гриби, що залишись, а потім додаємо цибулю.
- Коли овочі будуть готові, прибираємо їх зі сковорідки та смажимо інші овочі. З додаванням невеликої кількості олії готуємо моркву (вона повинна стати еластичною та не ламатися, якщо згинати). Потім додаємо перець, він має підрум'янитися. Всі овочі поки відкладаємо.
- Смажимо промариноване м'ясо з грибами до готовності, додаємо спеції.
- Збираємо страву. У глибоку миску викладаємо рисову локшину, додаємо всі смажені овочі, м'ясо, соєвий соус, цукор, спеції, часник та все добре перемішуємо.
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