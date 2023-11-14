Швидко та бюджетно: рецепт рису з овочами за 30 хвилин
Рис з овочами – це дуже проста та швидка страва, яка, тим не менше, порадує вас чудовим смаком. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
Рис – 0.5 склянки
Вода – 1 склянки
Сіль – за смаком
Баклажан – 1 шт.
Цвітна капуста – 300 г
Перець солодкий – 2 шт.
Цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.
Часник, зубчики – 1 шт.
Томати – 3 шт.
Олія соняшникова рафінована – 4 ст. л.
Паприка мелена – за смаком
Часник сушений – за смаком
Лавровий лист мелений – за смаком
Орегано сушене – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Поставте варитися рис.
2. Поріжте баклажани, перець без серцевини, цибулю, суцвіття капусти, часник та томати.
3. Овочі змішайте, посипте спеціями, додайте 3 столові ложки олії, перемішайте. Овочі викладіть у розігріту з олією сковороду. Смажте на сильному вогні 2-3 хвилини, помішуючи.
4. Потім зменште вогонь до слабкого і готуйте під кришкою ще 10 хвилин.
5. До овочів додайте рис та долийте воду до бажаної густоти. Посоліть і приправте спеціями. Тушкуйте на середньому вогні під кришкою до готовності, перемішуючи.
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