Буженина з індички до святкового столу: рецепт

Друзі, ділюсь з вами рецептом буженини, яка чудово підійде до святкового столу.

Інгредієнти:

1 кг філе індички

1 л води

2 ст. л. (з гіркою) солі

1 ст. л. ароматної олії з травами (томат, часник та базилік)

Розчинити сіль у воді кімнатної температури. Помістити в неї філе індички та прибрати в холодильник на 10-12 годин.

Дістати філе, просушити паперовим рушником, промастити ароматним маслом, обернути пергаментом. Випікати в розігрітій до 250 градусів духовці – 25 хвилин.

Духовку вимкнути, залишивши індичку в середині, до повного охолодження.

Готово.