Буженина з індички до святкового столу: рецепт
Друзі, ділюсь з вами рецептом буженини, яка чудово підійде до святкового столу.
Інгредієнти:
1 кг філе індички
1 л води
2 ст. л. (з гіркою) солі
1 ст. л. ароматної олії з травами (томат, часник та базилік)
Розчинити сіль у воді кімнатної температури. Помістити в неї філе індички та прибрати в холодильник на 10-12 годин.
Дістати філе, просушити паперовим рушником, промастити ароматним маслом, обернути пергаментом. Випікати в розігрітій до 250 градусів духовці – 25 хвилин.
Духовку вимкнути, залишивши індичку в середині, до повного охолодження.
Готово.