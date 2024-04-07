Пляшка з водою не знадобиться: як смажити шашлик, аби він не згорів (відео)

З кожним днем погода стає все теплішою, що спонукає до відпочинку на природі. І перше, що приходить на думку, це шашлики. Але як їх правильно посмажити, аби мʼясо не згоріло?

На це питання відповів шеф-кухар Олександр Огородник у своєму TikTok. Він поділився одним простим та бюджетним лайфхаком, який не лише полегшить процес смаження мʼяса на відкритому вогні, але й призведе до отримання ідеально приготованого шашлику.

Кухар переконаний, що досягти рівномірно просмаженого мʼяса досить легко, це під силу кожному, якщо знати певні трюки. Зокрема, за допомогою звичайної солі. Також можна взяти крупну морську.

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"Вогню не буде. За пляшку з водою можете забути", – заявив Олександр Огородник.

За його словами, перед тим, як поставити шампури з шашликами смажитися, вугілля варто посилати звичайною сіллю. Це потрібно для того, аби була рівномірна температура вугілля, і щоб мʼясо не горіло.

"Воно все це діло стабілізую", – наголосив кухар.

Олександр Огородник додав, що важливо кинути жменю солі на вугілля та відійти на безпечну відстань. Адже сіль перші секунди може тріскатися та "вистрелювати".

Смачного!

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