Будуть пишно цвісти: як зробити підживку з кислого молока для домашніх квітів

Багато людей мають звичку виливати кисле молоко в унітаз або викидати пляшку із його вмістом у сміття. Однак не всі знають, що цей продукт може бути корисним для рослин. Експерти розповідають, як створити добриво з кислого молока, що сприятиме здоровому росту рослин.

Про це пише ЧасДій.

Склад добрива:

1 літр кислого молока,

5 крапель йоду,

1 чайна ложка нашатирного спирту.

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Спосіб приготування:

Додайте необхідну кількість кислого молока у відро води. Далі додайте йод і нашатирний спирт. Ретельно розмішайте компоненти. Використовуйте цю суміш для поливу і обприскування рослин.

Нагадаємо, ми вже писали, як за застосовувати йод для підживлення рослин.

Це добриво сприяє зміцненню і покращенню цвітіння рослин. Воно особливо корисне для таких рослин, як троянда, герань, алое та хлорофітум.

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