Будуть найкращими друзями: топ найвірніших порід собак

Собача відданість має генетичне підґрунтя. Вона посилається на дослідження, проведене 2019 року в Університеті Арізони, де науковці виявили 131 ділянку ДНК, які впливають на формування чотирнадцяти ключових рис характеру собак. Це означає, що багато здібностей, властивих певним породам, передаються спадково — так само, як і схильність до лояльності.

Про це повідомила фахівчиня з поведінки тварин, дресирувальниця та засновниця Pet Parent Allies у Філадельфії Кертіс Келлі. За словами Келлі, відданість собаки легко впізнати за її поведінкою. Такі тварини часто ловлять погляд господаря, миттєво відгукуються на поклик, охоче виконують будь-які прохання та сумують, коли людини немає вдома. Повернення власника вони зустрічають з особливим захватом і намагаються проводити з ним якомога більше часу.

Експертка зазначає, що деякі породи вирізняються особливо сильною прив’язаністю до людини. Наприклад, ротвейлери, попри репутацію небезпечної породи, за належного виховання демонструють чутливість, розум та вражаючу вірність. Чихуахуа, хоч і маленькі, мають безмежну емоційну прихильність до господаря й здатні дарувати йому любов протягом багатьох років.

Німецькі вівчарки відомі своєю незламною відданістю та сміливістю — недарма саме вони часто стають героями зворушливих історій. Вони прагнуть бути поруч із власником постійно й беззаперечно довіряють йому. Кокер-спанієлі ж поєднують м’який характер із щирою любов’ю до людей, чудово адаптуються до будь-яких умов і завжди прагнуть триматися біля господаря.

Лабрадори-ретривери десятиліттями залишаються одними з найпопулярніших собак у США. Їхня врівноваженість, інтелект і природна доброта зробили цю породу універсальним другом, здатним підтримати людину як у повсякденних ситуаціях, так і в екстремальних умовах. Піренейські гірські собаки менш відомі, але відзначаються вродженою відданістю та гідністю. Колись вони працювали пастухами, а нині славляться м’якою вдачею й неймовірною прихильністю до родини.

Сенбернари, хоч і мають значні розміри, вирізняються лагідністю та терплячістю, особливо щодо дітей. Вони легко піддаються навчанню і цінують довгі прогулянки поряд із господарем. А порода акіта стала символом вірності завдяки знаменитій історії Хатіко. Представники цієї породи нерозривно прив’язуються до своєї людини, з великою охотою проводять з нею час і зберігають стриманість у ставленні до незнайомців.

