Будуть як нові: дієвий метод очистки дерев‘яних кухонних лопаток

Регулярне використання робить кухонні лопатки брудними та призводять до втрати вигляду. Багато господинь намагаються вирішити цю проблему за допомогою спеціальних засобів з магазину, однак ефективніше використовувати звичайний оцет.

Про це пише Ukr.media.

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Якщо ви бажаєте, щоб ваші лопатки завжди вражали чистотою, введіть звичку дезінфікувати їх один раз на місяць.

Почніть з миття лопаток звичайним засобом для посуду, а потім замочіть їх у розчині води та білого оцту. Через 20 хвилин достатньо промити їх водою. Не забувайте витирати лопатки насухо, оскільки волога може сприяти розмноженню мікробів.

Цей простий спосіб дозволяє видалити мікроби та забруднення з лопаток без особливих зусиль. Крім того, вам не доведеться витрачати гроші на дорогі засоби та бігати по магазинах у пошуку потрібного. Тепер ви знаєте, як повернути дерев'яним лопаткам колишню чистоту та насолоджуватися їхнім зовнішнім виглядом.

Нагадаємо, ми вже писали, як підтримувати чистоту на кухні.

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