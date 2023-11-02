Їстимуть навіть діти: рецепт супу з сирними кульками

Цей суп за рецептом від Shuba ідеально готувати в перші холоди. Він просто готується, але неймовірно смачний.

Інгредієнти:

Куряча четвертина – 1 шт.

Вода – 1.5 л

Картопля – 5 шт.

Морква – 1 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Лавровий лист – 2 шт.

Сіль - за смаком

Перець чорний мелений - за смаком

Для сирних кульок

Сир твердий – 100 г

Яйця курячі – 1 шт.

Масло вершкове несолоне – 50 г

Борошно – 3 ст. л.

Приправа для снеків, сирна – за смаком

Зелень – за смаком

Спосіб пригоутвання:

Курячу чверть залийте водою й доведіть до кипіння. Варіть 40 хв, знімаючи піну. Витягніть та залиште остигати.

Картоплю наріжте кубиками, моркву і цибулю — соломкою та відправте у бульйон, додайте лаврові листи, сіль, перець і варіть 15 хвилин.

Сир натріть на велику тертку, додайте масло, яйце та перемішайте. Додайте борошно й замісіть тісто.

Тісто розділіть на 2 частини, скачайте ковбаски та наріжте їх скибочками. Сформуйте з них кульки та відправте у холодильник на 30 хвилин.

М’ясо наріжте шматочками. У суп покладіть шматочки м’яса, сирні кульки й варіть 5 хвилин.

Додайте зелень та варіть ще 2 хвилини.

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