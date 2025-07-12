Даватимуть хороший врожай: які плодові дерева треба обрізати влітку

Хоча більшість садівників звикли проводити обрізку дерев навесні або восени, дедалі більше досвідчених господарів надають перевагу саме літньому періоду. Це виправдано: у середині сезону дерева активно накопичують поживні речовини, і формування крони саме в цей час позитивно впливає на врожайність наступного року.

Обрізка влітку дозволяє вчасно позбутися хворих, пошкоджених або зайвих пагонів, завдяки чому дерево спрямовує сили на розвиток здорових гілок і плодів. Поліпшується проникнення світла у внутрішню частину крони, посилюється вентиляція, що знижує ймовірність розвитку грибкових захворювань. Про це пише 24 канал.

У літній період рани після обрізки загоюються значно швидше — активний рух соку в тканинах дерева цьому сприяє. Окрім того, така обрізка зміцнює рослину перед зимовим сезоном.

Найкраще проводити обрізку влітку для тих плодових дерев, у яких уже завершився активний ріст. Це стосується яблунь, груш, слив, персиків, аличі, вишні та черешні. Яблукам видаляють так звані "вовчкові" вертикальні пагони, грушам — гілки, що ростуть усередину, а сливам — загущені частини крони. Для персика обрізають довгі гілки, які забирають надлишок поживних речовин, а вишням і черешням допустимо проводити легке прорідження, якщо це не було зроблено після збору врожаю.

Літня обрізка не має бути радикальною — це швидше легке коригування. Варто укорочувати цьогорічні пагони, залишаючи не менше п’яти листків, а щоб стимулювати ріст нових гілок, можна залишати по одному-двом листочкам на верхівці. Також ефективними будуть прищипування або легке надламування верхівки — для зміни напрямку росту.

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Працювати краще у хмарну, але суху погоду — вранці або ввечері. Від обрізки слід утриматися в спеку чи перед дощем. Для роботи знадобиться секатор, садові ножиці або ніж, пилка для старших гілок і садовий вар або антисептик для обробки зрізів. Всі інструменти перед початком роботи необхідно продезінфікувати.

Літня обрізка має чимало переваг: вона сприяє рівномірному дозріванню плодів, знижує ризик захворювань, покращує вентиляцію крони, підвищує врожайність наступного сезону та формує гарну форму дерева. Це простий, але ефективний спосіб підтримати здоров’я саду, якщо проводити його вчасно та з урахуванням особливостей кожної культури.

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