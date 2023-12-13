Блищатимуть як нові: як почистити дверні ручки з латуні, міді, бронзи та нержавіючої сталі

Дверні ручки – це один з найбрудніших предметів у домі. На них накопичується величезна кількість бактерій, які можуть викликати різні захворювання.

Саме тому важливо регулярно дезінфікувати дверні ручки, особливо в період сезонних захворювань. Видання Santeplusmag поділилося хитрощами, як відчистити дверні ручки, виготовлені з різних матеріалів – латуні, міді, бронзи та нержавіючої сталі.

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Існує кілька природних способів дезінфекції дверних ручок, які є ефективними та безпечними для здоров’я.

Білий оцет

Білий оцет – це один з найпопулярніших природних антисептиків. Для дезінфекції дверних ручок потрібно змішати 2 склянки білого оцту з 5 краплями ефірної олії чайного дерева, евкаліпта або лимона. Отриманим розчином потрібно обприскати дверні ручки й залишити на кілька хвилин, після чого протерти їх сухою серветкою.

Лимонний сік і мило

Лимонний сік також має антисептичні властивості. Для дезінфекції дверних ручок потрібно змішати 2 столові ложки рідкого мила, 2 ложки лимонного соку і трохи теплої води. Отриманим розчином потрібно обприскати дверні ручки й залишити на кілька хвилин, після чого протерти їх сухою серветкою.

Харчова сода

Харчова сода – це ще один ефективний природний антисептик. Для дезінфекції дверних ручок потрібно змішати 2 столові ложки харчової соди, 8 крапель ефірної олії чайного дерева, столову ложку рідкого прального порошку і склянку гарячої води. Отриманим розчином потрібно обприскати дверні ручки й залишити на кілька хвилин, після чого протерти їх сухою серветкою.

Регулярна дезінфекція дверних ручок допоможе захистити вас і вашу сім’ю від поширення інфекцій.

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