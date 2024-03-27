Будьте обережні з попелом: які рослини не переживуть подібне підживлення

Багато людей, що займаються садівництвом та городництвом, застосовують добрива для оздоровлення та покращення росту своїх культур. Деревний попіл вважається багатоцільовим підживленням, але існують певні вийнятки, про які необхідно знати.

Попіл слід вносити лише в ґрунт для культур, які мають потребу в калії та фосфорі, оскільки для деяких рослин він може бути шкідливим. Про це інформує "ТСН".

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Застосування попелу з деревини як удобрення може значно покращити здоров’я рослин, адже він багатий на фосфор та калій, які є ключовими елементами для їх зростання. Це добриво також виступає як захист від шкідників та хвороб, а також сприяє збереженню оптимального рівня pH у ґрунті та покращує його структуру.

Проте, не всі рослини позитивно реагують на попіл. Такі представники, як кавуни, редька та щавель, віддають перевагу кислому середовищу, тому їх не слід підгодовувати цим удобренням.

Слід бути обережним і при підгодівлі клумб. Варто уникати використання попелу для рододендронів, гортензій, азалій, вересу, папороті та конвалій, оскільки ці рослини належать до групи ацидофільних і краще ростуть у кислих ґрунтах й зола може завдати їм шкоди.

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