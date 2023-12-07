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Будете виглядати смішно: з чим не модно носити пуховик та шубу

Ціхоцька Марія

Будете виглядати смішно: з чим не модно носити пуховик та шубу

Щоб залишатися у тренді, стилістка Альона Прилепа рекомендує обирати пуховик чи шубу на один розмір більший, але уникати наступних комбінацій:

  1. Шуба разом із нарядним одягом виглядатиме як минулорічний тренд.
  2. Шуба з анімалістичним принтом разом із яскравими речами може створити вульгарний образ.
  3. При виборі пуховика важливо, щоб він був оверсайз і не виглядав куцим.

Про це пише Радіотрек.

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Альона Прилепа вказала на ключові правила для створення стильних образів, зазначивши, що цікаво виглядають поєднання різних стилів та фактур:

  1. Вкорочений пуховик пасуватиме до джинсів, штанів та гострих чобіт з балаклавою чи бейсболкою, або з трендовим вʼязаним чепчиком.
  2. Короткий пуховик гармоніюватиме із спідницею міді.
  3. Довгий пуховик виглядатиме стильно зі спідницею міді та чоботами на підборах.
  4. Пуховик будь-якої моделі можна поєднати із трикотажною сукнею та кросівками чи уггі.

Щодо шуби, у створенні стильного образу допоможуть такі комбінації:

  1. Сірий чи коричневий спортивний костюм.
  2. Джинси чи боти-дутики з бейсболкою, шапкою біні чи балаклавою.
  3. Трикотажний костюм.
  4. Офісні чи вовняні штани із челсі, лоферами чи кросівками.
  5. Штани карго, спідниця максі чи трикотажна сукня.

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