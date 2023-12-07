Будете виглядати смішно: з чим не модно носити пуховик та шубу

Щоб залишатися у тренді, стилістка Альона Прилепа рекомендує обирати пуховик чи шубу на один розмір більший, але уникати наступних комбінацій:

Шуба разом із нарядним одягом виглядатиме як минулорічний тренд. Шуба з анімалістичним принтом разом із яскравими речами може створити вульгарний образ. При виборі пуховика важливо, щоб він був оверсайз і не виглядав куцим.

Про це пише Радіотрек.

Читайте також: Вже давно вийшли з моди: шапки, які зіпсують будь-який образ

Альона Прилепа вказала на ключові правила для створення стильних образів, зазначивши, що цікаво виглядають поєднання різних стилів та фактур:

Вкорочений пуховик пасуватиме до джинсів, штанів та гострих чобіт з балаклавою чи бейсболкою, або з трендовим вʼязаним чепчиком. Короткий пуховик гармоніюватиме із спідницею міді. Довгий пуховик виглядатиме стильно зі спідницею міді та чоботами на підборах. Пуховик будь-якої моделі можна поєднати із трикотажною сукнею та кросівками чи уггі.

Щодо шуби, у створенні стильного образу допоможуть такі комбінації:

Сірий чи коричневий спортивний костюм. Джинси чи боти-дутики з бейсболкою, шапкою біні чи балаклавою. Трикотажний костюм. Офісні чи вовняні штани із челсі, лоферами чи кросівками. Штани карго, спідниця максі чи трикотажна сукня.

Нагадаємо, ми вже писали, які пальто в тренді цієї зими.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!