Будете здивовані: названо основні причини шипіння кота на людину

Багато господарів занепокоєні, коли їхня кішка раптово починає шипіти. Але цей звук далеко не завжди означає агресію — часто це лише спосіб комунікації.

Про це пояснюють експерти AnimalWised у своєму відео на YouTube. Фахівці пояснюють: шипіння не обов’язково є проявом злості. Найчастіше воно означає: "Зупинись, мені незручно". Таким чином тварина сигналізує, що почувається загроженою, наляканою або просто потребує більше простору.

Іншими словами, шипіння — це радше попередження, ніж спроба нападу.

Шипіння як ознака стресу

Часто коти сичать не від агресії, а від перевтоми чи надлишку подразників: гучних звуків, присутності інших тварин чи незнайомих людей. Це їхній спосіб "попросити паузу".

Коли шипіння може свідчити про хворобу

Експерти наголошують: якщо зазвичай спокійна кішка починає шипіти при дотику, це може свідчити про біль або проблеми зі здоров’ям. У такій ситуації важливо показати улюбленця ветеринару.

Що слід пам’ятати власникам

Шипіння — це природний спосіб кота показати, що йому дискомфортно або що він перебуває у стресі. Сварити за таку поведінку не варто.

"Наступного разу, коли почуєте шипіння, пам’ятайте: ваш кіт не просто сердиться, а намагається сказати вам щось по-своєму", — підкреслюють зооексперти.

