Будете здивовані: названо основні причини шипіння кота на людину
Багато господарів занепокоєні, коли їхня кішка раптово починає шипіти. Але цей звук далеко не завжди означає агресію — часто це лише спосіб комунікації.
Про це пояснюють експерти AnimalWised у своєму відео на YouTube. Фахівці пояснюють: шипіння не обов’язково є проявом злості. Найчастіше воно означає: "Зупинись, мені незручно". Таким чином тварина сигналізує, що почувається загроженою, наляканою або просто потребує більше простору.
Іншими словами, шипіння — це радше попередження, ніж спроба нападу.
Шипіння як ознака стресу
Часто коти сичать не від агресії, а від перевтоми чи надлишку подразників: гучних звуків, присутності інших тварин чи незнайомих людей. Це їхній спосіб "попросити паузу".
Коли шипіння може свідчити про хворобу
Експерти наголошують: якщо зазвичай спокійна кішка починає шипіти при дотику, це може свідчити про біль або проблеми зі здоров’ям. У такій ситуації важливо показати улюбленця ветеринару.
Що слід пам’ятати власникам
Шипіння — це природний спосіб кота показати, що йому дискомфортно або що він перебуває у стресі. Сварити за таку поведінку не варто.
"Наступного разу, коли почуєте шипіння, пам’ятайте: ваш кіт не просто сердиться, а намагається сказати вам щось по-своєму", — підкреслюють зооексперти.
