Будете витрачати всі гроші не ремонт: топ корейських кросоверів, які краще обходити стороною

Корейські кросовери давно приваблюють покупців своєю доступністю, сучасним дизайном і комфортом. Однак не всі моделі однаково надійні, особливо якщо мова йде про авто з пробігом.

Серед великого вибору на вторинному ринку є моделі, які можуть стати джерелом постійних витрат і клопотів. Про це пише Suv.news.

Одним із прикладів є перше покоління Hyundai Tucson з бензиновим двигуном 2.0, що випускався з 2004 по 2009 рік. Хоча ця модель і здобула популярність через привабливу ціну, з часом виявилися її слабкі сторони. Серед типових проблем — надмірна витрата оливи, ненадійна автоматична коробка передач і схильність кузова до корозії, особливо в районі арок. Додають клопотів і збої в електросистемі.

Інший приклад — Kia Sportage з дизельним мотором 2.0, який вироблявся у 2010–2015 роках. У цієї моделі найбільше нарікань викликає паливна система, яка погано переносить неякісне пальне. Після пробігу в межах 150 тисяч кілометрів власники часто стикаються з поломками турбін, форсунок та клапанів EGR. До цього додаються труднощі з електронікою: зависання блоків управління та збої в роботі мультимедійної системи — не рідкість.

Ще один корейський SUV, який варто оцінювати з обережністю — SsangYong Kyron з двигуном 2.7 Xdi, що випускався в період 2005–2013 років. Незважаючи на мотор від Mercedes, цей автомобіль не виправдав очікувань багатьох власників. Основні претензії стосуються ходової частини, яка часто виходить з ладу, а також високої вартості деталей і складної діагностики. Крім цього, електроніка поводиться нестабільно, особливо взимку, а салон залишає бажати кращого в плані ергономіки.

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Загалом, подібні моделі рідко забезпечують безпроблемну експлуатацію після 150 тисяч кілометрів пробігу. Вони погано пристосовані до якості пального та стану доріг в Україні, потребують частих дорогих ремонтів і мають низький попит на вторинному ринку. Якщо не хочете постійно витрачатися на СТО, краще обирати авто з більш надійною механікою та доведеною репутацією. Адже навіть приваблива ціна не завжди означає вигідну покупку.

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