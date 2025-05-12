Збиратимете врожай відрами: чим підживити малину навесні

Щоб малина плодоносила кілька разів на рік, важливо правильно її підживлювати — саме завдяки цьому рослина отримує сили для формування нових плодів. Але ключовим фактором залишається сорт: він обов’язково має бути ремонтантним.

Починати варто з невеликої дози азотного добрива — надлишок азоту може призвести до водянистих, кислих ягід. Далі ефективно підживити калійною селітрою та магнієм, а наприкінці сезону чудово спрацює навіть звичайна дріжджова підкормка. Про це пише svoboda.

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Обрізка — ще один важливий етап. Потрібно видалити нижнє листя, аби воно не забирало вологу з ґрунту. Також обрізають зайві пагони для формування крони. Гілки не повинні стикатися між собою — це допоможе уникнути грибкових захворювань.

Якщо кущі вже добре розвинені, варто встановити опори або шпалери, які допоможуть підтримувати рослини. Така система забезпечує краще запилення і рівномірне освітлення ягід сонцем.

Для захисту від шкідників можна висадити поруч із малиною чорнобривці чи нагідки — ці рослини мають природні інсектицидні властивості й допоможуть зберегти врожай без хімії.

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