Їстимете всю зиму: рецепт найсмачніших консервованих баклажанів

Консервація овочів — це не лише спосіб зберегти літо в банці, а й справжнє задоволення для тих, хто цінує домашні смаколики. Особливо смачними виходять страви з баклажанів, які взимку стають чудовим доповненням до основних страв чи простою закускою.

Одним із найулюбленіших варіантів є баклажани по-корейськи. Цей ароматний та пряний салат розходиться миттєво, а гості точно захочуть дізнатися, як його приготувати. Для цього потрібно лише трохи часу та набір простих інгредієнтів: свіжі баклажани, солодкий і гострий перець, морква, цибуля, часник, зелень і спеції. Про це пише Уніан.

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Пропорції:

кілограм баклажанів;

150 мілілітрів олії (рослинної);

чайну ложку солі;

150 грамів солодкого перцю;

150 грамів цибулі;

гострий перець;

350 грамів моркви;

100 грамів часнику;

петрушку;

80 мілілітрів оцту (9%);

50 грамів цукру;

40 грамів приправи для корейської моркви.

Головне — дотриматися послідовності: спочатку овочі обсмажуються або бланшуються, потім маринуються з оцтом, спеціями та приправою для корейської моркви.

Після кількох годин настоювання все розкладається по банках разом із соком, що утворився, стерилізується і закатується. Коли банки охолонуть, їх можна сховати у прохолодне місце — і вже взимку насолоджуватись результатом.

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