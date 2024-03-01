Буде танути в роті: у чому слід вимочити оселедець, щоб став ніжнішим

Оселедець – одна з найдоступніших риб в українських магазинах. Його можна придбати у різних маринадах, солоним чи свіжим. Усі ці варіанти однаково корисні для здоров’я. Про це пише ТСН.

Цю рибу вважають природним джерелом багатьох поживних речовин. Передусім, вона містить йод, необхідний для правильної роботи щитовидної залози. Також в оселедці багато фосфору, який позитивно впливає на діяльність мозку та бере участь у відновленні нуклеїнових кислот

Окрім того, тут є вітаміни D та омега-3 жирні кислоти, важливі для серцево-судинної системи. Щоб отримати максимум користі, потрібно уникати типових помилок при приготуванні оселедця. На жаль, їх припускаються досить часто.

Навіщо оселедець вимочують у молоці

Часто страви з оселедцем виходять занадто солоними або з вираженим рибним присмаком. Щоб цього уникнути, слід дотримуватися кількох простих правил.

В українських магазинах найчастіше продають філе оселедця під назвою "матіас". Це риба, яку перед упаковкою вимочують у розсолі для кращого зберігання. Завдяки цьому оселедець набуває приємного смаку та запаху, стає м’яким.

Проте без попередньої обробки страви з такої риби можуть вийти неприємно солоними. Тому оселедця рекомендують додатково вимочувати щонайменше 6 годин, регулярно замінюючи рідину. Оптимальний час – 12-18 годин, тоді риба стане ніжною.

Для вимочування оселедця найчастіше використовують молоко. Воно значно зменшує солоність, надає приємного ніжного смаку та позбавляє небажаного "рибного" запаху.

Що ще підходить для вимочування оселедця

Мінеральна вода з великою кількістю лимонного соку. Робить рибу м’якшою та надає приємного смаку.

Кефір додатково надає кислуватого присмаку.

Червоне вино. Після цього отримуємо вишукану закуску з благородним ароматом. Спочатку варто прокип’ятити вино з цукром, оцтом і спеціями.

Пиво. Спочатку закип’ятіть пиво з сіллю та спеціями і залійте ним оселедця на добу. Особливо смачно поєднувати таку рибу зі смаженням.

Нагадаємо, ми вже писали, як почистити оселедець за хвилину.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!