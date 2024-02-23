Буде стильним через роки: інтер‘єр в яких кольорах модний поза часом

Тенденції в оформленні інтер‘єру дуже швидко змінюються, як змінюються і трендові кольори стін. Звісно, ніхто не хоче переробляти ремонт кожні 2-3 роки, тому розглядає варіанти кольорів, які будуть красиво та стильно дивитись впродовж багатьох років.

Звертайте увагу на приглушені пастельні кольори, від яких не буде втомлюватись око. Занадто яскраві кольори швидко набридають. Про це пише Радіотрек.

Білий

Щоб зробити ремонт надовго, варто додати більше білого або світло-сірого кольору. Незалежно від того, чи використовувати його як базу для стін чи лише для акцентів – кожен варіант виглядає чудово і поєднується з будь-якими іншими відтінками.

Водночас, чисто білий краще застосовувати для стелі чи окремих зон, які будуть додатково декоровані.

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Зелений

З цієї гами виділяють оливковий, сірувато-зелений, світлий хакі тощо.

У поєднанні з охрою чи теракотою створює неймовірно затишну атмосферу. До того ж, це досить незвичні комбінації на сьогодні.

Синій

Для спальні рекомендують насичений синій колір, який заспокоює і певною мірою "заколисує".

Водночас, потрібно пам’ятати, що ці кольори можуть використовуватися як основні, доповнюючи палітру на власний розсуд.

Нагадаємо, ми вже писали, як оформити розкішний інтер‘єр при обмеженому бюджеті.

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