Буде солодшим за мед: чим полити буряк, щоб був приємний смак

Буряк вважається досить невибагливою культурою, яку з легкістю можна виростити на будь-якому городі. Однак якщо ви хочете, щоб овоч був не лише великим, а й солодким, без гіркоти та жорсткості — слід дотримуватися кількох важливих правил догляду.

Чому буряк буває гірким: поширені помилки

Неприємний гіркий присмак і жорсткість буряка зазвичай пов’язані не лише з сортом, а й з умовами вирощування. Про це пише Уніан. Ось основні причини:

нестача вологи, особливо у спекотний період;

важкий, глинистий або надто щільний ґрунт;

дефіцит калію, кальцію, фосфору або натрію;

відсутність проріджування сходів;

надто кислий ґрунт або пізнє збирання врожаю.

Навіть невибаглива культура потребує комфортного середовища, аби розкрити свій смак на повну.

Що зробити, щоб буряк був солодким

Щоб отримати смачний урожай, зверніть увагу на такі кроки:

Підготовка ґрунту

Ретельно розпушіть землю перед висадкою.

Якщо ґрунт глинистий чи піщаний — додайте перепрілий компост.

Виміряйте рівень кислотності: при високій кислотності внесіть золу або доломітове борошно, при низькій — використовуйте щавлеву або лимонну кислоту для коригування.

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Регулярне розпушування

Землю навколо буряків слід регулярно розпушувати, аби уникнути утворення щільної кірки, яка перешкоджає доступу кисню до коріння.

Підживлення натрієм

Буряк "любить" натрій. Щоб його забезпечити, розчиніть 1 столову ложку солі у відрі води й поливайте рослини в період наливання коренеплодів.

Калій

Сприяє соковитості та насиченому смаку. Розчиніть 20 грамів сульфату калію у 10 літрах води й використовуйте як підживлення.

Натуральні добрива: користь золи та коров’яку

Настій коров’яку (1 кг на 10 л води, настоювати 10 днів, потім розвести у пропорції 1:10) — ідеальний для періоду росту бадилля.

(1 кг на 10 л води, настоювати 10 днів, потім розвести у пропорції 1:10) — ідеальний для періоду росту бадилля. Зола (1 склянка на відро води) — особливо корисна під час формування плодів, адже не лише насичує буряк, а й зменшує кислотність ґрунту.

Щоб виростити дійсно смачний, солодкий буряк, важливо не лише підібрати гарне насіння, а й забезпечити правильні умови: легкий родючий ґрунт, достатню вологу, регулярне підживлення натрієм і калієм, та, звісно, уважний догляд протягом усього сезону.

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