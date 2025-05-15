Буде розміром з кулак: чим підживити часник у травні

Підживлення часнику у травні має вирішальне значення для майбутнього врожаю. У цей період рослина активно росте, і від достатнього забезпечення поживними речовинами залежить, наскільки великі та здорові сформуються головки. Щоб досягти найкращого результату, аграрії радять комбінувати органічні та мінеральні добрива, поєднуючи їх з поливом. Такий підхід дозволяє максимально задовольнити потреби часнику у період його інтенсивного розвитку.

Особливо ефективними вважаються підживлення, до складу яких входять аміак, калій і фосфор. Ці елементи сприяють зміцненню кореневої системи, стимулюють зростання та підвищують стійкість до хвороб. Також багато городників використовують нашатирний спирт, який одночасно виступає джерелом азоту та допомагає боротися з шкідниками. Про це пише zahid.net.

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Для приготування розчину на основі аміаку зазвичай беруть 30 грамів добрива на 10 літрів води. Така суміш добре впливає на ріст рослини й укріплює її стебло. У фазу формування головки часнику особливо потрібні калій і фосфор. Саме в цей момент ефективними є такі добрива, як нітроамофоска, нітрофоска або калійна сіль, які допомагають головкам розвиватися рівномірно, що позитивно позначається на розмірі та якості врожаю.

Ще один варіант підживлення – розчин з нашатирем, який готують, додаючи три столові ложки спирту на відро води. Поливати таким засобом слід обережно, уникаючи потрапляння рідини на листя, щоб не спричинити їх пожовтіння. Якщо ж рослина вже виглядає ослабленою або має ознаки хлорозу, розчин варто вносити безпосередньо під корінь.

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