Буде пишно цвісти: куди висадити лаванду

Лаванда — улюблениця багатьох садівників, яка зачаровує ніжним фіолетовим цвітом, приваблює бджіл і надає ділянці особливого шарму. Оптимальний час для висадки цієї ароматної рослини — пізня весна або початок літа, тож ще є можливість прикрасити нею свій сад.

Про це повідомляє Express. Щоб лаванда росла міцною, рясно цвіла і не потребувала постійного догляду, найкраще висаджувати її безпосередньо у відкритий ґрунт. У клумбі рослина розвивається краще, ніж у горщиках чи контейнерах, адже має більше простору для коріння та стабільніші умови.

Обирайте добре освітлене місце — щонайменше шість годин прямого сонця на день. Ґрунт має бути добре дренованим, оскільки застій води шкодить корінню лаванди. Висаджена у відкритий ґрунт рослина краще витримує зимові морози, адже тепло землі захищає її кореневу систему набагато ефективніше, ніж стінки вазона.

Читайте також: 10 простих порад для початківців у городництві: як створити власний органічний сад

Догляд за лавандою

У перший рік після висадки особливо важливо регулярно поливати лаванду — до моменту, коли вона добре вкорениться. Надалі поливати потрібно лише в посушливі періоди. Підживлення ця рослина практично не потребує.

Однак для повторного цвітіння варто обрізати засохлі суцвіття наприкінці літа або на початку осені — це стимулює появу нових пагонів.

Якщо дотримуватись цих простих правил, лаванда не тільки прикрасить ваш сад, а й подарує приємний аромат та спокійну атмосферу.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко посіяти кріп.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!