Буде величезний врожай: на якій потрібно відстані садити кавуни

Сьогодні вирощування кавунів стало можливим не лише в традиційно теплих південних регіонах. Завдяки новим досягненням селекції ці солодкі плоди тепер можна успішно виростити навіть у зонах із помірно прохолодним кліматом.

Однак, аби отримати хороший урожай, недостатньо просто кинути насіння в землю. Велике значення має правильне дотримання агротехнічних норм. Перед висадкою ґрунт слід добре розпушити, підготувавши лунки завглибшки кілька сантиметрів. Про це пише ТСН.

Між окремими рослинами бажано залишати простір близько метра, а між рядами — до двох метрів. Якщо місця на ділянці обмаль, міжряддя можна скоротити, не надто ущільнюючи посадки.

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Для кращого росту до кожної лунки рекомендується додати органічне добриво — перегній, компост або деревну золу, ретельно змішавши все це з землею. Такий підхід забезпечує рослину поживними речовинами вже на старті.

Після цього в кожну лунку висівають одну насінину, бажано пророщену. Якщо ж насіння ще сухе, краще покласти по дві — згодом залишити найміцніший паросток. Щоб забезпечити теплий мікроклімат, грядки до появи сходів варто накрити плівкою або агроволокном. Після посіву землю в лунках злегка ущільнюють і поливають теплою водою. Це стимулює активне проростання та рівномірний розвиток рослин.

Дотримання цих простих, але важливих кроків допоможе отримати смачні кавуни навіть у несподіваних для них регіонах.

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