Буде як свіжий: як заморозити авокадо, щоб не зіпсувати смак

Авокадо — корисний і смачний фрукт, але він швидко псується. Якщо ви купили багато авокадо і хочете зберегти його надовше – заморозьте фрукт.

Про це пише Shuba.

Як правильно заморозити авокадо

Перед заморожуванням авокадо потрібно очистити від шкірки і вийняти кісточки. Якщо ви плануєте використовувати авокадо в салатах або смузі, його можна нарізати на шматочки. Якщо ж ви хочете приготувати авокадо-тост або іншу страву, в якій авокадо потрібно пюрувати, його можна подрібнити виделкою.

Після того, як авокадо очищене і подрібнене, його потрібно розкласти в герметичні пакети або контейнери і відправити в морозильну камеру. Щоб авокадо не потемніло, його можна збризнути лимонним соком.

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Скільки можна зберігати заморожене авокадо

Авокадо можна зберігати в морозильній камері до 6 місяців. Після розморожування авокадо рекомендується використовувати впродовж 24 годин.

Як розморозити авокадо

Авокадо можна розморозити в холодильнику протягом кількох годин або в мікрохвильовій печі за потужністю 100-200 Вт протягом 2-3 хвилин.

Смак і текстура заморожених авокадо

Заморожування трохи змінює смак і текстуру авокадо. Після розморожування авокадо може стати менш шовковистим і трохи гіркуватим. Щоб покращити смак і текстуру заморожених авокадо, їх можна додати в салати або смузі з іншими інгредієнтами.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна щодня вживати авокадо.

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